РИАМО - 16 мар. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанес удар по экономике Московской области, однако регион смог сохранить все социальные проекты, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Одной из тем доклада губернатора стала борьба с коронавирусной инфекцией в Подмосковье.

«По доходам Covid нанес нам тоже удар, но вместе с тем экономика Московской области очень диверсифицированная, и мы закончили год – плюс 2,5% по доходам. Хотели больше, обычно мы плюс 8 заканчиваем. Это позволило нам сохранить все социальные проекты, все, что касается помощи многодетным, все, что касается строительства социальных объектов», - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что Подмосковье является лидирующим регионом по приросту населения и это требует от властей своевременного строительства социальных объектов.

«Регион растет, мы номер один по количеству, по приросту населения, традиционно это было 80-90 тысяч, следующие годы также мы будем расти. Для этого мы должны успевать строить социальную инфраструктуру. За последние годы мы построили 166 школ. Казалось бы, много, но еще строить и строить. В 2020 году сдали 32 школы, в 2021-м сдадим 39», - рассказал Воробьев.

Ранее Воробьев заявлял, что досрочное завершение строительства объектов на территории Подмосковья должно стать нормой. Также губернатор обращал внимание муниципальных властей на необходимость контролировать возведение важных объектов в рамках президентских программ.

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16 МАРТА

- Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией. Это связано с эпидситуацией по коронавирусу.

- Ни одной смерти не было зафиксировано после прививки «Спутником V».В настоящее время количество доз отечественной вакцины, которое было произведено, превышает отметку в десять миллионов единиц.

- Подмосковье сохранило все соцпроекты, несмотря на «вирусный» кризис. Губернатор подчеркнул, что Подмосковье является лидирующим регионом по приросту населения и это требует от властей своевременного строительства социальных объектов.

- Подмосковье активно выполняет поручение Путина по вакцинации от Covid‑19.

«Очень важно было получить вакцину. Ваше поручение по массовой вакцинации мы активно выполняем. Активно – это значит, не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия для того, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку. Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации», - сказал Воробьев.

- Социальная дистанция увеличила спрос на велосипеды в России. Основной проблемой при производстве велосипедов во время пандемии стал дефицит комплектующих, которые поступали из Китая.

- Около 90 млрд руб потратили на борьбу с пандемией в Подмосковье. Из которых 30 миллиардов рублей были выделены из федерального бюджета.

- Вакцинацию от Covid‑19 в России могут внести в нацкалендарь прививок.В России зарегистрировали три вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 появятся еще в двух ТЦ Москвы. Сделать прививку можно будет в ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза».

- За сутки в России зарегистрировали 9 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 565 больных. В Москве - 1533.

- Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России. Всего было проанализировано более 8,1 тыс образцов клинического материала.