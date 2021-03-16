РИАМО - 16 мар. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанес удар по экономике Московской области, однако регион смог сохранить все социальные проекты, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Одной из тем доклада губернатора стала борьба с коронавирусной инфекцией в Подмосковье.
Губернатор подчеркнул, что Подмосковье является лидирующим регионом по приросту населения и это требует от властей своевременного строительства социальных объектов.
«Регион растет, мы номер один по количеству, по приросту населения, традиционно это было 80-90 тысяч, следующие годы также мы будем расти. Для этого мы должны успевать строить социальную инфраструктуру. За последние годы мы построили 166 школ. Казалось бы, много, но еще строить и строить. В 2020 году сдали 32 школы, в 2021-м сдадим 39», - рассказал Воробьев.
Ранее Воробьев заявлял, что досрочное завершение строительства объектов на территории Подмосковья должно стать нормой. Также губернатор обращал внимание муниципальных властей на необходимость контролировать возведение важных объектов в рамках президентских программ.
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Текстовая трансляция
16 МАРТА
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- Ни одной смерти не было зафиксировано после прививки «Спутником V».В настоящее время количество доз отечественной вакцины, которое было произведено, превышает отметку в десять миллионов единиц.
- Подмосковье сохранило все соцпроекты, несмотря на «вирусный» кризис. Губернатор подчеркнул, что Подмосковье является лидирующим регионом по приросту населения и это требует от властей своевременного строительства социальных объектов.
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- За сутки в России зарегистрировали 9 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 565 больных. В Москве - 1533.
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