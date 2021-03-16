РИАМО - 16 мар. В столице смонтировали металлоконструкции пролетного строения левоповоротной эстакады съезда c Северо-Восточной хорды на Ярославское шоссе в сторону области, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящее время строители приступили к бетонированию плиты проезжей части эстакады. Ведутся работы и на других искусственных сооружениях развязки», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Эстакада, чья протяженность составляет 575 м, располагается на развязке Северо-Восточной хорды с Ярославским шоссе. Она пройдет по боковому проезду хорды через проспект Мира, пересечет основной ход СВХ, а также обеспечит выход потоков транспорта на Ярославское шоссе в сторону области.

Согласно проекту на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе предусматривается возведение дорог, протяженность которых составит 17,9 км, среди которых три эстакады основного хода, две – съезда с протяженностью 5,316 км, строительство трех мостов через реку Лихоборку, протяженность которых составит 148,3 м, и реконструкция моста через реку Яузу, длина – 31,39 м.

Помимо этого, на выходе из станции метро «Ботанический сад» реконструируют подземный пешеходный переход. Таким образом, будет построен дополнительный лестничный, пандусный сходы, а также лифт для маломобильных граждан.

Также предусмотрено строительство пешеходного тоннеля в районе дома 16, строение 33, в Сигнальном проезде.

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