РИАМО - 16 мар. По факту ДТП с микроавтобусом в Сергиево-Посадском городском округе, в котором пострадали 9 подростков, проводится административное расследование, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Авария произошла 15 марта на участке автодороги Сергиев Посад – поселок Смена. Водитель «Газели» не справился с управлением и допустил опрокидывание микроавтобуса. Девять подростков обратились в медучреждение, где им была оказана помощь.

«По факту ДТП в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ, по результатам которого будут установлены обстоятельства и причины произошедшего», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

СК и прокуратура также проводят проверки по факту аварии.