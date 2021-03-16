РИАМО - 16 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил нагрудные знаки «Почетный реставратор» за большой вклад в сохранение объектов культурного наследия и многолетнюю плодотворную работу трем известным и авторитетным специалистам города, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Знаки вручили главному архитектору ООО «Стройпроектреставрация» Авериной Татьяне Авериной, ведущему специалисту отдела технологии реставрационных работ ООО «Сириус Проект» Татьяне Лаптевой, а также гендиректору проектно-реставрационной компании ООО «Тиамат-проект» Владимиру Покачалову.

«Кроме того, за вклад в сохранение объектов культурного наследия и многолетний добросовестный труд благодарность мэра Москвы объявлена почетному реставратору города Москвы Евгению Кокореву, генеральному директору проектного бюро «АрКо», – говорится в сообщении.

Звание «Почетный реставратор города Москвы» вручается с 2014 года. Его присваивают специалистам, которые добились выдающихся успехов в сохранении и реставрации объектов культурного наследия в мегаполисе.

При этом кандидаты на присвоение звания должны иметь стаж работы в данной отрасли не менее 20 лет.