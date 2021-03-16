РИАМО - 16 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за содействие в развитии транспортной инфраструктуры в Московском регионе, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Губернатор назвал принципиально важным, чтобы общественный транспорт в регионе соответствовал самому высокому уровню.
Воробьев также добавил, что в 2013 году Путин создал Дирекцию Московского транспортного узла и это позволило системно решать вопрос с проблемными железнодорожными переездами.
«За этот период мы сдали 28 переездов, это совместная программа федеральная и региональная. И мы видим очень знаковый результат по этим городам: Долгопрудный, Балашиха, Одинцово, Химки. Все это критически важно. Поэтому МЦД – это хорошо, но когда нет переездов…» - отметил Воробьев.
Также он напомнил, что президент ранее дал старт проекту создания ЦКАД.
«С правительством мы работали все это время, и во время пандемии. Строители – большие молодцы, они строили. Мы и в прошлом году сдали порядка 160 километров дорог, осталось 25. Очень хотели бы вас видеть в июле: 25 километров – и кольцо будет замкнуто», - заключил Воробьев.
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