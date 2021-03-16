РИАМО - 16 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за содействие в развитии транспортной инфраструктуры в Московском регионе, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Огромные слова благодарности, Владимир Владимирович, за развитие инфраструктуры. Пригородное сообщение – частота его от 30 минут ушла на 5-7 минут. МЦД, которые Вы одобрили, и мэр Москвы активно участвует в этом, дают свои результаты. Жители справедливо требуют открытия следующих линий, МЦД-3, МЦД-4. Почему – потому что быстро, комфортно. И вместо 138-140 рублей мы сделали проезд унифицированный – 50 рублей. С Москвой мы работаем», - сказал Воробьев.

Губернатор назвал принципиально важным, чтобы общественный транспорт в регионе соответствовал самому высокому уровню.

Воробьев также добавил, что в 2013 году Путин создал Дирекцию Московского транспортного узла и это позволило системно решать вопрос с проблемными железнодорожными переездами.

«За этот период мы сдали 28 переездов, это совместная программа федеральная и региональная. И мы видим очень знаковый результат по этим городам: Долгопрудный, Балашиха, Одинцово, Химки. Все это критически важно. Поэтому МЦД – это хорошо, но когда нет переездов…» - отметил Воробьев.

Также он напомнил, что президент ранее дал старт проекту создания ЦКАД.

«С правительством мы работали все это время, и во время пандемии. Строители – большие молодцы, они строили. Мы и в прошлом году сдали порядка 160 километров дорог, осталось 25. Очень хотели бы вас видеть в июле: 25 километров – и кольцо будет замкнуто», - заключил Воробьев.

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