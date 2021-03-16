РИАМО - 16 мар. Уже летом на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в Можайском округе Подмосковья может появиться новый веломаршрут со станциями проката, сообщил на пресс-конференции в РИАМО вице-президент Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии (НАРВМИ) Владимир Кленин.

«Бородинское поле – это историческое место, и там сама по себе инфраструктура идеальна для велосипеда. <…> В Бородине будет своя система велопроката, как в Москве. Мы сейчас готовим предложения, чтобы конкретно определить, что там будет», - сказал Кленин.

Он отметил, что сама инфраструктура будет располагать к тому, чтобы людям было комфортно и приятно проводить там время. Кроме того, в августе на территории музея-заповедника планируется провести фестиваль.

«Сейчас мы обсуждаем идею проведения спортивного праздника, даже фестиваля памяти (основателя и генерального директора группы компаний «Веломоторс» - ред.) Александра Начевкина. Мы планируем сделать и спортивные мероприятия, и концерты в августе», - добавил Кленин. ​