РИАМО - 16 мар. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по поручению губернатора Андрея Воробьева 11 января открыли автомобильную развязку в мкрн. Трехгорка Одинцовского округа, за два месяца по ней проехали около 230 тысяч машин, порядка 3,8 тыс в среднем проезжают ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Благодаря открытому объекту более чем 30 тысячам жителей микрорайона Трехгорка стало легче выезжать - появились съезд на Северный обход Одинцова, дополнительный выезд на МКАД и альтернативный объезд через Можайское и Минское шоссе», - сказали в пресс-службе.

Это помогло снизить поток транзитного транспорта в Немчиновке и Ромашкове.

Время пути до МКАД теперь составляет 10 минут.

Длина путепровода через Северный обход Одинцова составляет 94,8 метра. До конца года завершат устройство ливневой канализации и шумозащитных экранов. Протяженность новой дороги с подходами и съездами превышает 4 километра.

Также в микрорайоне Трехгорка реконструируют улицу Чистяковой. Ее расширят до четырех полос для комфортного выезда на Можайское шоссе.

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