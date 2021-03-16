РИАМО - 16 мар. Мэр столицы Сергей Собянин во вторник осмотрел итоги реставрации доходного дома купца В.Е. Быкова на 2-й Брестской улице, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Московские реставраторы вернули городу еще один уникальный памятник – доходный дом Быкова, построенный знаменитым мастером модерна Львом Кекушевым. Здание, долгое время бывшее в запустении, вновь украшает исторический облик Москвы», – сказал мэр.

Он добавил, что за десять лет в городе были проведены работы по реставрации на 1578 объектах культурного наследия.

По его словам, в этом году в мегаполисе запланировано отреставрировать более 100 памятников.

Доходный дом Быкова расположен на 2-й Брестской улице, дом 19/18, строение 1. Здание является памятником московского модерна. Оно было возведено в начале ХХ века по проекту архитектора Льва Кекушева.

До 1918 года доходный дом купца использовался по первоначальному назначению, то есть сдавался в наем. После революции там также разместили квартиры, только вместо коммерческого жилья стало коммунальное.

В 2009 году в доме произошел пожар. В результате ЧП выгорела часть четвертого этажа, а также сгорела вся крыша. В 2013 году в доме начали противоаварийные мероприятия, а в 2017 году приступили к реставрации.