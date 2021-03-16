РИАМО - 16 мар. В столице мероприятия в честь празднования Навруза в этом году пройдут в онлайн-формате, сообщил замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, статс-секретарь Иван Петров.
Праздник состоится 21 марта. С 12:00 до 18:00 перед зрителями выступят танцевальные и певческие коллективы национальных диаспор России. Завершат концерт Согдиана, Аслан Гусейнов, Анита Цой и «Хор Турецкого».
Навруз - древний праздник ираноязычных и ряда тюркских народов, символизирующий наступление весны и обновление природы. Его традиционно празднуют в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, а также на территории РФ - в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и некоторых других республиках.
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