РИАМО - 16 мар. Бригада из пяти человек промоет Монумент Победы, который располагается на Поклонной горе, работы будут проводиться 17 марта посредством поливомоечной машины и гидровышки. Об этом сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«На очистку монумента уходит около двух кубометров воды и пять литров моющего средства. Особенностями этого памятника является высота и сложность рельефа, поэтому многие его участки нельзя просто очистить механическим способом. Вначале на объект нанесут специальный состав, после чего его тщательно промоют водой», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Монумент Победы представляет собой уникальное сооружение, которое в связи со сложной композицией обладает аэродинамической неустойчивостью. Для того, чтобы предотвратить колебания от воздействия ветра объект оснастили системой динамических гасителей. Главный обладает массой в 10 т. Он размещен за спиной скульптуры Ники.

Службы города ведут постоянный контроль за состоянием монумента и каждый день проводят осмотры. Служебные помещения со станцией мониторинга находятся внутри холма, на котором стоит сооружение.

Работа по промывке монумента, которая пройдет 17 марта, продлится несколько часов.