РИАМО - 16 мар. Бригада из пяти человек промоет Монумент Победы, который располагается на Поклонной горе, работы будут проводиться 17 марта посредством поливомоечной машины и гидровышки. Об этом сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Монумент Победы представляет собой уникальное сооружение, которое в связи со сложной композицией обладает аэродинамической неустойчивостью. Для того, чтобы предотвратить колебания от воздействия ветра объект оснастили системой динамических гасителей. Главный обладает массой в 10 т. Он размещен за спиной скульптуры Ники.
Службы города ведут постоянный контроль за состоянием монумента и каждый день проводят осмотры. Служебные помещения со станцией мониторинга находятся внутри холма, на котором стоит сооружение.
Работа по промывке монумента, которая пройдет 17 марта, продлится несколько часов.
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