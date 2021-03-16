РИАМО - 16 мар. В России планируется начать производство уникальных алюминиевых велосипедов, конструкция которых сделает изделие более легким, комфортным и доступным для потребителя, сообщил на пресс-конференции в РИАМО генеральный директор компании «Веломоторс» Юрий Начевкин.

«Алюминиевые велосипеды не производились ни в СССР, ни в России. Да, он будет чуть-чуть дороже, так как требует более качественных комплектующих», - сказал Начевкин.

Он пояснил, что алюминиевый велосипед будет легче и комфортнее.

Ранее он сообщил, что пандемия Covid-19 и связанные с ней ограничительные меры повысили спрос россиян на велосипеды.

Эксперт: Для развития велоинфраструктуры в РФ необходимо принять соответствующий закон>>