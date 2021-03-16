РИАМО - 16 мар. Несмотря на наличие хороших велосипедов на рынке, в России необходимо принять закон, который позволит активно развивать велосипедную инфраструктуру, сообщил на пресс-конференции в РИАМО вице-президент Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии (НАРВМИ) Владимир Кленин.

«Существует проблема – хорошие велосипеды есть, а кататься негде. Наша задача – попытаться выработать методику по созданию велоинфраструктуры, внедрить велокультуру в сознание граждан. Работы очень много», – сказал Кленин.

Он отметил, что необходим законопроект, позволяющий развивать велосипедную инфраструктуру на законных основаниях. ​

Ранее гендиректор компании «Веломоторс» Юрий Начевкин заявил, что пандемия Covid-19 и связанные с ней ограничительные меры повысили спрос россиян на велосипеды.