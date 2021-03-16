РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. В городском округе Мытищи 20 марта пройдет фестиваль здорового образа жизни в торговом центре 4Daily, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

Тема фестиваля: «Осознанное потребление».

«Речь пойдет о том, что мы привносим в свою жизнь: что едим, занимаемся ли спортом, как покупаем и используем вещи. В 12:00 пройдет спортивная эстафета «Мама - Папа - Я - спортивная семья!». Для всех семей-участников предусмотрены приятные бонусы, а для победителей - подарки!» - говорится в сообщении.

Период с 13:00 до 15:00 будет посвящен правильному питанию, спорту, экологии.

Для взрослых выступят ведущие эксперты с полезными советами, для детей пройдут познавательные и развивающие мастер-классы. Для всех состоятся спортивные и танцевальные активности: в 15:00 - Зумба, 15:30 - Джаз-фанк.

«Вы сможете внести свой вклад в экологию, взяв использованные вещи, крышечки и батарейки. Мероприятие организует комиссия по физической культуре, спорту и формированию здорового образа жизни Общественной палаты горокруга при поддержке контрольного управления администрации совместно с ТРЦ 4DAILY», - уточняется в материале.

Мероприятие пройдет в ТРЦ 4DAILY на 3 этаже с 12:00 до 16:00 по адресу: улица Мира, 32/2.