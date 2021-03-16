РИАМО - 16 мар. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры повысили спрос россиян на велосипеды, сообщил на пресс-конференции в РИАМО генеральный директор компании «Веломоторс» Юрий Начевкин.

«Социальная дистанция вызвала всплеск спроса на велосипеды и вызвала их дефицит. <…> Мы работаем с министерством промышленности, разрабатывается программа поддержки производства велосипедов. Надеемся, что совместные меры смогут помочь нарастить производство и делать велосипеды более доступными для населения», – сказал Начевкин.

По его словам, основной проблемой при производстве велосипедов во время пандемии стал дефицит комплектующих, которые поступали из Китая.

«Дефицит комплектующих из Азии и последующий потребительский бум на велосипедную технику в Европе и Америке вызвал дефицит в производстве. В настоящее время многие китайские производители перегружены», – отметил главный конструктор компании «Веломоторс» Игорь Иванов.

Он добавил, что летом станет понятно, сохранится ли высокий спрос на велосипеды или же вернется к стандартным показателям.​