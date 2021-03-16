РИАМО - 16 мар. Затраты на борьбу с коронавирусной инфекцией в Московской области в прошлом году составили 90 миллиардов рублей, из которых 30 миллиардов рублей были выделены из федерального бюджета, сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Одной из тем доклада губернатора стала борьба с коронавирусной инфекцией в Подмосковье.

«Поддержка в совокупности за 2020 год – федеральный бюджет нам выделил 30 миллиардов рублей, плюс 60 миллиардов мы своих денег потратили на то, чтобы сохранить здоровье людей. Мы развернули большое количество инфекционных коек, осуществили выплату врачам, как вы и говорили», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация стабилизировалась. Наблюдается снижение заболеваемости, в связи с этим регион сокращает количество ковидных коек.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 223 660 случаев заражения коронавирусом. Скончались 5129 человек. Выздоровели и выписались 182 984 пациента.

Всего для лечения коронавирусных больных в Московской области было развернуто 19,5 тысяч коек.

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Текстовая трансляция

16 МАРТА

- Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией. Это связано с эпидситуацией по коронавирусу.

- Ни одной смерти не было зафиксировано после прививки «Спутником V».В настоящее время количество доз отечественной вакцины, которое было произведено, превышает отметку в десять миллионов единиц.

- Подмосковье сохранило все соцпроекты, несмотря на «вирусный» кризис. Губернатор подчеркнул, что Подмосковье является лидирующим регионом по приросту населения и это требует от властей своевременного строительства социальных объектов.

- Подмосковье активно выполняет поручение Путина по вакцинации от Covid‑19.

«Очень важно было получить вакцину. Ваше поручение по массовой вакцинации мы активно выполняем. Активно – это значит, не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия для того, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку. Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации», - сказал Воробьев.

- Социальная дистанция увеличила спрос на велосипеды в России. Основной проблемой при производстве велосипедов во время пандемии стал дефицит комплектующих, которые поступали из Китая.

- Около 90 млрд руб потратили на борьбу с пандемией в Подмосковье. Из которых 30 миллиардов рублей были выделены из федерального бюджета.

- Вакцинацию от Covid‑19 в России могут внести в нацкалендарь прививок.В России зарегистрировали три вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 появятся еще в двух ТЦ Москвы. Сделать прививку можно будет в ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза».

- За сутки в России зарегистрировали 9 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 565 больных. В Москве - 1533.

- Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России. Всего было проанализировано более 8,1 тыс образцов клинического материала.