РИАМО - 16 мар. В «Мострансавто» с начала осени прошлого года поступило свыше 9 тысяч шин с логотипом предприятия, их установили более чем на 1,5 тыс автобусов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мострансавто» заключило с компанией-производителем договор о поставке брендированных шин. С осени 2020 года было доставлено порядка 80% от заказа.

«В общей сложности договор предусматривает поставку порядка 11,5 тыс изделий в трех типоразмерах для установки на автобусы среднего и большого класса (таких как ЛиАЗ, ГолАЗ и другие). Из них свыше 2,3 тыс шин компания получила уже в 2021 году», - говорится в сообщении.

После поступления шин на центральный склад компании в Ногинске они распределяются по филиалам, а затем устанавливаются на автобусы в соответствии с потребностями автопарка.

Новые брендированные покрышки устойчивы к проколам и порезам, их разработали для пассажирского транспорта с учетом повышенных нагрузок. Кроме того, данные шины подходят для эксплуатации на разных типах дорожного покрытия.

Старые покрышки «Мострансавто» передает на утилизацию вместе с отслужившими аккумуляторами и отработанным моторным и трансмиссионным маслом. Они могут быть использованы как сырье для дорожных и напольных покрытий, а также для обслуживания котельных.