РИАМО - 16 мар. На севере Москвы началось строительство четырехэтажного центра социального обслуживания с бильярдной и спортзалом, сообщает пресс-служба департамента строительства города.

«При проектировании центра за основу принята концепция городских клубных пространств для москвичей старшего поколения «Мой социальный центр», – сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

В здании разместится просторная welcome-зона, а также многофункциональный актовый зал, творческие мастерские, гостиная с библиотекой, кафе и кулинарная студия. Также предусмотрена гостиная с профессиональным бильярдом.

Там появится медиагостиная и многофункциональный спортивный зал, отделение соцреабилитации, пункт проката и выдачи техсредств реабилитации.

Для комфорта маломобильных людей на всех этажах предусмотрены универсальные уборные, а главный вход организован в один уровень с землей. Помимо этого, в здании установят спецлифты.