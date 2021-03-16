РИАМО - 16 мар. С началом весны в Москву стали возвращаться скворцы, орнитологи заметили этих птиц в природно-историческом парке «Битцевский лес», сообщили в пресс-службе «Мосприроды».

«Пословица говорит: видишь скворца - знать весна у крыльца. Действительно, эти птицы прилетают одними из первых. Скворцы были отмечены специалистами в 19 и 22 кварталах природно-исторического парка «Битцевский лес», - сказали в пресс-службе.

Первыми прилетают самцы. Они ищут скворечники и дупла для создания гнезда. Потом прилетают самки. В первые дни после перелета птицам тяжело приспособиться к погодным условиям. Если из-за толстого слоя снега скворцы не найдут себе корм, то они могут улететь обратно на юг до наступления устойчивого тепла и появления проталин. Именно в проталинах птицы достают себе насекомых.

Скворец обыкновенный - певчая птица семейства скворцовых. Ежегодно они мигрируют из России на юг Европы, север Африки или в Индию. У скворцов темное переливающееся оперение и желтый клюв. Скворцы красиво и разнообразно поют, а также успешно имитируют лай собак, кошачье мяуканье, блеяние овец и кваканье лягушек.