РИАМО - 16 мар. В рамках первого этапа программы реновации на юго-востоке столицы переселятся в новое жилье свыше 34 тыс человек, все они получат новое жилье до 2024 года, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«По программе реновации на юго-востоке Москвы запланировано переселение более 164 тыс жителей, из них на первом этапе новые квартиры будут предоставлены более 34 тыс человек. Для обеспечения волнового переселения на территории округа подобрано 66 стартовых площадок», – сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, сейчас переселение идет в районах Кузьминки, Текстильщики и Нижегородский. Там начали переезжать уже более 2 тыс жителей.

Восемь новых домов передали в ЮВАО под заселение. В процессе строительства находятся 29 объектов площадью 600 тыс кв м. Всего в программу реновации в этом округе включено 818 домов. Общая площадь квартир составляет 2,7 млн кв м.