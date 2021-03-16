РИАМО - 16 мар. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что за прошлый год цены на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) в аптеках страны выросли на 4,9%, передает Nation News.

«Повышение цен на регулируемом государственной политикой сегменте составило около 8%. Список ЖНВЛП утвердило российское правительство для госрегулирования цен на лекарства», - отмечается в материале.

Между тем, по данным Росстата, в прошлом месяце из перечня жизненно важных лекарств подорожали «Цефтриаксон» (+ 2,1%), ацетилсалициловая кислота (+0,7%), «Лоратадин», «Амлодипин» и хлоргексидин (+ 0,6%). Кроме того, вырос в цене и «Колекальциферол» (витамин D3) (+0,5%).

Также Мурашко сообщил о дефиците среднего медицинского персонала в России. Он считает, что нужно интенсивнее и больше готовить таких специалистов в учебных заведениях.

Рост цен на продукты: что подорожает в России в 2021 году>>