РИАМО - 16 мар. Межрегиональный форум «Московская область – территория развития детского отдыха 2021» пройдет в режиме онлайн-конференции 31 марта, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
На форуме проведут панельные дискуссии, секции, экспертные встречи по наиболее актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
В конференции примут участие специалисты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, руководители организаций и «программных лагерей», а также тематические партнеры детского отдыха.
Зарегистрироваться на участие и получить дополнительную информацию можно на сайте «Детский отдых Московской области».
597 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Подмосковье с июня 2020 г>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии