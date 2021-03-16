РИАМО - 16 мар. Межрегиональный форум «Московская область – территория развития детского отдыха 2021» пройдет в режиме онлайн-конференции 31 марта, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«В настоящее время нами ведется активная подготовка к проведению оздоровительной кампании. Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, детей из Подмосковья, планируется оздоравливать на территории региона. Различными формами отдыха в прошлом году было охвачено порядка 373 тыс детей», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

На форуме проведут панельные дискуссии, секции, экспертные встречи по наиболее актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

В конференции примут участие специалисты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, руководители организаций и «программных лагерей», а также тематические партнеры детского отдыха.

Зарегистрироваться на участие и получить дополнительную информацию можно на сайте «Детский отдых Московской области».

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