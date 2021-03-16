РИАМО - 16 мар. Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в Подмосковье за сутки выявили в Королеве (53) и Балашихе (43), всего за это время в области выявили 565 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

40 случаев коронавируса удалось выявить в Одинцове, 39 – в Сергиевом Посаде, 35 – в Раменском, 27 – в Реутове, 26 – в Дмитрове, 18 – в Мытищах, 17 – в Лобне, по 16 – в Домодедове, Краснознаменске и Люберцах, по 15 – в Истре и Красногорске, по 11 – в Богородском округе, Ленинском округе и Щелкове.

Еще по десять случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Егорьевске и Фрязине, по девять – в Подольске, Пушкине и Химках, по восемь – в Волоколамске, Дзержинском и Павловском Посаде, семь – в Жуковском, по шесть – в Дубне, Ивантеевке, Клину и Солнечногорске, по пять – в Наро-Фоминске и Серпухове, четыре – в Котельниках, по три – во Власихе, Лотошине, Орехово-Зуеве, Черноголовке, Чехове и Шаховской.

По два случая Covid-19 выявили в Воскресенске, Долгопрудном, Озерах, Рузе, Ступине, Талдоме и Шатуре, а по одному – в Зарайске, Лосино-Петровском, Луховицах, Можайске, Пущине, Серебряных прудах, Электрогорске и Электростали.

Ни одного случая заболевания не зафиксировали в Бронницах, Звездном городке, Кашире, Коломне, Красноармейске, Лыткарине, Молодежном, Протвине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области было выявлено 223 660 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 5129 человек. Выздоровели и выписались 182 984 человека.

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Текстовая трансляция

16 МАРТА

- Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией. Это связано с эпидситуацией по коронавирусу.

- Ни одной смерти не было зафиксировано после прививки «Спутником V».В настоящее время количество доз отечественной вакцины, которое было произведено, превышает отметку в десять миллионов единиц.

- Подмосковье сохранило все соцпроекты, несмотря на «вирусный» кризис. Губернатор подчеркнул, что Подмосковье является лидирующим регионом по приросту населения и это требует от властей своевременного строительства социальных объектов.

- Подмосковье активно выполняет поручение Путина по вакцинации от Covid‑19.

«Очень важно было получить вакцину. Ваше поручение по массовой вакцинации мы активно выполняем. Активно – это значит, не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия для того, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку. Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации», - сказал Воробьев.

- Социальная дистанция увеличила спрос на велосипеды в России. Основной проблемой при производстве велосипедов во время пандемии стал дефицит комплектующих, которые поступали из Китая.

- Около 90 млрд руб потратили на борьбу с пандемией в Подмосковье. Из которых 30 миллиардов рублей были выделены из федерального бюджета.

- Вакцинацию от Covid‑19 в России могут внести в нацкалендарь прививок.В России зарегистрировали три вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 появятся еще в двух ТЦ Москвы. Сделать прививку можно будет в ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза».

- За сутки в России зарегистрировали 9 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 565 больных. В Москве - 1533.

- Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России. Всего было проанализировано более 8,1 тыс образцов клинического материала.