РИАМО - 16 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила построить центр социального обслуживания на Алтуфьевское шоссе, влаление 91б, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Объект построят на земельном участке площадью 0,98 га.

«На сегодняшний день на этой территории расположен неиспользуемый объект капитального строительства. Его площадь составляет порядка 1,8 тыс кв м», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Площадь объекта, в котором сможет появится центр социального обслуживания, не изменится.

Согласно решению, изменения касаются только функционального назначения.