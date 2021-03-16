РИАМО - 16 мар. Автомобиль Toyota Rav4 угнали на проспекте Мира на северо-востоке столицы в ночь с 14 на 15 марта, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Кража произошла по адресу: проспект Мира, дом 124, корпус 8. Неизвестный скрылся на автомобиле потерпевшей женщины.

«Материальный ущерб составил 3 миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).