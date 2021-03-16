РИАМО - 16 мар. Среди самых любимых блюд в школьных столовых Подмосковья учащиеся назвали макароны, запеканку, борщ и пиццу, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

В Подмосковье подвели итоги опроса «Детский ревизорро в школьной столовой», который прошел по инициативе подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой при поддержке министерства образования региона. В опросе приняли участие более 37 тысяч школьников из 1266 подмосковных школ.

«Большинство участников опроса – 64% – сообщили, что питаются в столовой. Остальные либо по разным причинам совсем не едят школьную еду (13%) – чаще всего из-за вкусовых качеств, либо делают это лишь иногда (23%)», – сказала Мишонова.

По данным опроса, школьники больше отдают предпочтение обедам (38%) или еде из школьного буфета (33%). Только 21% участников опроса больше любят завтраки. 18% опрошенных поделились, что в столовых работают «очень добрые сотрудники и иногда даже дают добавку».

Наиболее часто в числе самых любимых блюд школьники называли макароны, картошку, запеканку, борщ, котлеты, пиццу, сырники, омлет, гречку с подливой и плов. В список нелюбимых блюд попала манная каша с комочками, овсянка с изюмом, тыквенная каша, рыбные блюда (рыба, котлеты, уха), рис, печенка, тушеная капуста и рассольник.

Мишонова отметила, что опрос позволил выявить ряд проблем, над которыми можно и нужно работать в разрезе конкретных школ и муниципалитетов.

Она добавила, что критикуют школьное питание 13% опрошенных, 37% сказали, что блюда в школьной столовой всегда подаются горячими.

«Более четверти участников опроса пожаловались на грубость работников столовых. Будем с этим работать», – резюмировала омбудсмен.