РИАМО - 16 мар. На территории Южного округа Москвы на продажу выставили 15 нежилых помещений, они расположены на первых этажах зданий в пешей доступности от станций метрополитена, сообщается на официальном сайте мэра города.

Площадь объектов составляет от 27,3 до 322,9 кв м. Их можно купить на электронных торгах: 11 помещений продадут через публичное предложение, два — без объявления цены, еще два — через аукцион.

«Объекты расположены в районах Братеево, Даниловский, Донской, Орехово-Борисово Южное, Нагатино-Садовники, Южное Чертаново и Царицыно», – говорится в материале.

Все объекты расположены в пешей доступности от станций метро. Купить помещения могут любые физические и юрлица, в том числе ИП.

Самое крупное помещение, площадью 322,9 кв м, расположено в подвале жилого дома на Гурьевском проезде, дом 15, корпус 1. Объект продается через публичное предложение с начальной ценой 11,5 миллиона рублей.

Самый маленький объект размещен на первом этаже жилого здания на улице Братеевская, дом 27, корпус 1. Его площадь — 27,3 кв м. Помещение продается через аукцион, начальная цена торгов — 2,7 миллиона рублей.