РИАМО - 16 мар. В России предложили уравнять права женщин и мужчин в гражданской авиации, перечень запрещенных для женщин профессий попросили сократить в Совфеде, сообщает газета «Известия».

На сегодняшний день соответствующее обращение направили в Минтруд, сделала это глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

«Политик обратилась в ведомство с просьбой внести изменения в приказ и разрешить россиянкам работать техником по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по парашютным и аварийно-спасательным средствам», – говорится в сообщении.

Святенко отметила, что запрещать женщине устраиваться на работу по полученной ей специальности — это совсем несправедливо.

Она добавила, что в «запрещенном» перечне нужно оставить только те профессии, которые и вправду могут нанести вред женскому здоровью.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов отметил, что последнее слово в вопросе должна сказать медицина. Так, врачам необходимо оценить последствия, которые предполагает выполнение тех или иных функций для здоровья.

На текущий момент РФ занимает 129 место в рейтинге гендерного равенства. В Минтруде с этим не согласны. Министерство сократило список профессий, которые запрещены для россиянок в 2019 году.

В этом году совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом труда проведет исследование рынка. Затем Минтруд сможет сформулировать, а после утвердить и провести обновление перечня рабочих профессий, а также должностей служащих, по которым ведется профессиональное обучение.

Перечень работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, где ограничивается применение труда жительниц РФ, указан в приказе Минтруда №512н. На текущий момент в списке числится производство, ремонт, а также обслуживание летательных аппаратов. Тем не менее в настоящее специалисты-женщины по некоторым запрещенным для них профессиям выпускаются учреждениями образования.

«От женщин‑телохранителей не пахнет перегаром»: зачем девушек берут в личную охрану>>