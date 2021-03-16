РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Директорам школ подмосковных Люберец порекомендовали отправить учащихся на каникулы со вторника, сообщается в Instagram-аккаунте управления образованием администрации округа.

«Уважаемые родители! В связи с участившимися анонимными сообщениями (о минированиях - ред.) и многочисленными обращениями родителей директорам школ рекомендовано объявить досрочные каникулы с 16 марта», - говорится в сообщении.

В течение двух месяцев периодически неизвестные направляют по электронной почте сообщения о минированиях образовательных организаций. Регулярно проводились эвакуации детей, родители стали писать обращения.

Также накануне поступила информация о минировании городской администрации и Сбербанка, она оказалась ложной.