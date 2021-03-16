РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению мужчины в нарушении ПДД, будучи уже подвергнутым административному наказанию, а также в причинении телесных повреждений, сообщается на сайте администрации горокруга.

Осужденный к наказанию в виде обязательных работ сроком на 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, не сдав водительское удостоверение в подразделение ГИБДД в срок, сел пьяным за руль машины «ВАЗ-21124». Он двигался по улице Терешковой в Мытищах, когда был остановлен инспектором для проверки документов.

«Мужчина отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения по законному требованию сотрудника полиции. Он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ», - говорится в сообщении.

Он же обвиняется в том, что в состоянии алкогольного опьянения, желая причинить ранее незнакомой потерпевшей физическую боль, наехал на нее, после чего та упала на асфальт. Мужчина умышленно совершил повторный наезд. Потерпевшая получила множественные ссадины и раны живота, левых коленного и голеностопного суставов.

«Мужчина обвиняется в иных насильственных действиях, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, совершенных из хулиганских побуждений. Он же обвиняется в том, что после причинения телесных повреждений потерпевшей, желая скрыться с места совершения преступления, был остановлен инспектором ГИБДД для проверки документов и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения», - добавляется в сообщении.