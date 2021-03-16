РИАМО - 16 мар. В Басманный суд столицы поступили материалы по ходатайствам о продлении домашнего ареста пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш, юристу Фонда борьбы с коррупции (внесен в реестр иноагентов - ред.) Любови Соболь, а также координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе суда.

Все они, а также Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК Николай Ляскин и другие являются фигурантами «санитарного дела». Им вменяют угрозу массового заражения коронавирусом из-за призыва к участию в несанкционированной акции, прошедшей в столице 23 января.

«В адрес суда поступили материалы по ходатайствам следователя о продлении мер пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий до 23 июня 2021 года в отношении: Ляскина Н.Н., Васильевой А.Е., Ярмыш К.А, Алехиной М.В., Степанова О.О., Барановского Д.С., Соболь Л.Э., Штейн Л.П., Янкаускаса К.С. и Навального О.А.», – сообщили в пресс-службе.

Заседание в отношении Ярмыш, Алехиной, Степановой и Барановского было назначено на 18 марта, начало в 10:00. В отношении остальных обвиняемых заседание пока не назначили. На заседания по данным делам допускаются только участники судебного процесса.