РИАМО - 16 мар. В столице с момента старта программы реновации новые квартиры получили 26 тысяч горожан, под заселение передали 79 новостроек, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Программа реновации в Москве продолжает набирать обороты. К настоящему моменту начато переселение 34,3 тыс участников программы, проживающих в 226 старых домах, из них 26 тыс уже успели получить ключи от новых квартир», - сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что по программе реновации в мегаполисе на сегодняшний день демонтировано 48 старых домов. На их месте возведут новое жилье для обеспечения волнового переселения по реновации.

По его словам, в городе построили 102 жилых дома общей площадью 1,2 млн кв м. Под заселение жителей уже отдано 79 домов. Также 175 объектов еще возводят, 98 домов проектируют.

Программа реновации жилья была утверждена в столице в августе 2017 года. По ней планируют расселить свыше 350 тыс квартир, в которых проживает порядка 1 млн москвичей.