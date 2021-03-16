РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Стали известны победители премии главы Подольска имени Панкова за поисковую и исследовательскую работу, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В 2020 году главой городского округа Николаем Пестовым в целях поощрения жителей, ведущих активную исследовательскую и поисковую работу, была инициирована премия имени Дмитрия Панкова. На конкурс принимались заявки с описанием уже проведенных поисковых и исследовательских работ.

«По итогам заочного этапа на премию в размере 75 тысяч рублей были утверждены 5 участников конкурса: представители поисковых отрядов «Рубеж», «Память», «Подольск», «Витязь-Быково», «Дружина Подольск», - говорится в сообщении.

Вручение премий состоится в торжественной обстановке в апреле.