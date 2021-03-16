РИАМО - 16 мар. Пожарные локализовали возгорание в здании бизнес-центра «Савеловский-сити» на северо-западе столицы, горит кабинет на 17 этаже 20-этажного здания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Здание находится по адресу: улица Новодмитровская улица, дом 2, корпус 2. Сообщение о возгорании поступило в 10:27.

«На 17 этаже происходит возгорание оборудования в помещении вентиляционной камеры на площади 5 кв. м», - сказали в пресс-службе.

До прибытия пожарных здание успели покинуть около 300 человек.

Из-за пожара движение на Новодмитровской улице затруднено на 0,5 км.

Видео пожара в здании бизнес‑центра «Савеловский‑сити» в Москве>>