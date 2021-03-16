РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Всероссийская федерация легкой атлетики наградила тренера МУ СШОР «Лидер» Подольска Анну Никитенко знаком как лучшую легкоатлетку России среди ветеранов, сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

«Тренер МУ СШОР «Лидер» Никитенко получила самый престижный знак от Всероссийской федерации легкой атлетики в Челябинске как лучшая легкоатлетка России среди ветеранов. Наши поздравления настоящей чемпионке и настоящей звезде спорта», - говорится в соощении.

Мастер спорта, чемпионка России 2010 года по легкой атлетике в многоборье и чемпионка России среди ветеранов 2020 года, тренер школы «Лидер» Никитенко является одной из самых титулованных спортсменок в стране. В прошлом она входила в состав сборной России для выступления на Олимпийских играх в Пекине, но из-за травмы не смогла принять участие в самых престижных соревнованиях планеты.

С ранних лет у Никитенко выявились незаурядные спортивные способности. Спртсменка быстро прогрессировала, выполнив норматив мастера спорта в нескольких видах легкой атлетики. Особенно ей удавались прыжки, в длину она «улетала под 6,5 метра», в высоту уверено подходила к отметке 1,9 метра. Но травмы не позволили спортсменке реализовать свой потенциал.

Всем казалось, семейные хлопоты и двое детей отодвинули спорт на задний план. Но она в 35 лет триумфально дебютировала в ветеранском спорте. В Казани на Матче-4 спортсменка, проявив высокое мастерство и незаурядные волевые качества, одержала впечатляющие победы в прыжках в высоту и толкании ядра с результатами международного класса. На чемпионате России в Пензе она заявила о себе уже в полный голос, завоевав три золотые медали - в прыжке в длину, в высоту и толкании ядра.

Результаты, показанные дебютанткой, выдвинули ее в число сильнейших спортсменок Европы.