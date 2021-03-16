РИАМО - 16 мар. С помощью мобильного приложения от Школьного портала подмосковные учителя могут ставить оценки через телефон, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«С его (приложения – ред.) помощью учителя могут в своем телефоне: ставить ученикам оценки; давать домашнее задание; отмечать отсутствующих на уроке; смотреть расписание», — написала Каклюгина в Instagram.

Она добавила, что некоторые функции доступны также офлайн.

Приложение можно скачать бесплатно. Оно доступно для гаджетов на iOS и Android.

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