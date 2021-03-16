РИАМО - 16 мар. Сведения в отношении компании «Ритейл Технологии» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта на поставку комбинезона больнице в Ликино-Дулеве, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

Согласно представленным сведениям, Ликинская городская больница заключила с фирмой контракт на поставку комбинезона изолирующего.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, специалисты ведомства пришли к выводу, что сведения в отношении ООО «Ритейл Технологии» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.