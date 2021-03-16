РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с директором ДК «Кучино» Балашихи Любовью Ульяновой в рамках партпроекта «Культура малой Родины» проверил ход капремонта учреждения и оценил качество проведенных работ, с наступлением теплой погоды обустроят летнюю сцену и детскую площадку, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Комплексный ремонт ДК проходит в рамках федерального проекта «Культурная среда». Ефимов отметил разительные перемены в ремонте по сравнению с последним посещением объекта в декабре прошлого года. Ульянова добавила, что второй этап капремонта стартовал 10 февраля, и подрядная организация приступила к отделке внутренних помещений.

«На площадке новый подрядчик. Работа кипит. В здание запустили тепло, а сегодня, к примеру, штукатурят один из танцевальных залов на первом этаже. Продолжаются работы в подвальном помещении, которое после ремонта будет использоваться как гардероб, кафетерий и сувенирная лавка», - сказал депутат.

Он добавил, что с наступлением теплой погоды обязательно приедет, чтобы посмотреть, как проходит благоустройство территории ДК.

«По замыслу архитекторов, здесь планируется обустроить летнюю сцену, установить детскую площадку, парковую мебель. Важно, чтобы данные работы также были реализованы в срок», - подчеркнул Ефимов.

По словам Ульяновой, открытие Дома культуры «Кучино» запланировано на сентябрь текущего года. В учреждении появятся два новых танцевальных зала, два театральных мини-зала и вокальный класс.

«За счет перепланировки мы максимально используем пространство наших помещений, которые будут переданы кружковым объединениям. До ремонта ДК посещало порядка 1,1 тысячи ребятишек. Уже сегодня понимаем, что готовы будем принимать до 2 тысяч посетителей», - заключила Ульянова.