РИАМО - 16 мар. Получено разрешение на строительство дома по программе реновации старого жилья на 320 квартир в Можайском районе на западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома со сроком действия до 12 апреля 2023 года. После того, как застройщик подаст извещение о начале работ, инспектор составит программу проверок на весь период строительства», - сказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

Пятисекционный жилой дом переменной этажности с двумя проходными арками находится по адресу: ул. Красных Зорь, вл. 23/25, и рассчитан на 320 квартир: 61 однокомнатную, 217 двухкомнатных и 42 трехкомнатных. Общая площадь квартир составляет 33,7 тыс кв м.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, пять квартир оборудуют специально для маломобильных жильцов. В них расширят коридоры и установят специальную сантехнику. Отделка всех квартир пройдет по стандартам реновации.

«В настоящее время на площадке строительства идут работы подготовительного периода, установка бытового городка и устройство временных дорог», - добавил Загрутдинов.

Подъезды дома будут просторные, с лифтами, колясочными, помещениями консьержа и комнатами хранения уборочного инвентаря.

Придомовую территорию озеленят и благоустроят: на ней поставят детские и спортивные площадки и лавочки для зоны отдыха. Высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.