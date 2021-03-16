РИАМО - 16 мар. За последние сутки в Москве подтвердили 1533 новых случая коронавируса, всего в городе с начала пандемии зафиксировали 1 003 280 случаев заражения, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе, несмотря на снижение уровня заболеваемости, действует масочный режим. Надевать маску и перчатки следует во всех общественных местах.

Также в столице продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Для этого нужно лишь взять с собой полис ОМС и паспорт.

За последние сутки в России выявлено 9393 новых случая Covid-19, из них у 10,9% пациентов не было проявлений заболевания. Также за сутки скончались 443 пациента, врачи вылечили 10 644 человека.

Всего на сегодняшний день в стране было зафиксировано 4 409 438 случаев коронавируса, умерли 92 937 заболевших, выздоровели 4 014 220 человек.

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Текстовая трансляция

16 МАРТА

- За сутки в России зарегистрировали 9 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 565 больных. В Москве - 1533.

- Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России. Всего было проанализировано более 8,1 тыс образцов клинического материала.