РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. В национальном парке Москвы и Московской области «Лосиный остров» усилили охрану в местах локализации оленей из-за нападений на них бродячий собак, говорится в сообщении пресс-службы нацпарка.

В период с 22 по 24 февраля на территории Лосиной биостанции стая бездомных собак совершила два нападения на пятнистых оленей. Три особи получили тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Гибель копытных зафиксирована службой охраны национального парка и подтверждена ГБУВ «Мытищинская ветеринарная станция».

«Служба инспекторов «Лосиного острова» усилила охрану в местах локализации оленей, организовано круглосуточное дежурство на Лосиной биостанции. Обеспечивается постоянное информационное взаимодействие между администрацией национального парка и администрациями городских округов», - говорится в сообщении.

Бездомные собаки являются естественным фактором беспокойства для диких животных, обитающих на особо охраняемых природных территориях. Соседство ООПТ с мегаполисом неизбежно формирует проблему проникновения на заповедные территории городских бродячих собак, которые сбиваются в стаи и совершают нападения.

«Лосиный остров» не раз обсуждал эту проблему с властями подмосковных городских округов Щелково, Мытищи и Королев, граничащими с национальным парком в местах обитания популяции дальневосточного пятнистого оленя», - уточняется в сообщении.

При въезде на особо охраняемые природные территории расположена входная группа с осуществлением контроля за заездом на территорию. Во избежание нарушений природоохранного законодательства территория регулярно патрулируется оперативно-патрульной службой национального парка.

Полномочия по регулированию численности бездомных животных возложены законодательством на органы местного самоуправления. Совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, администрациями городов проработан вопрос о заключении договора на отлов бездомных собак с территории нацпарка специализированной организацией.

На данный момент между учреждением и благотворительным фондом помощи животным «Ника» заключен договор по организации мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории национального парка с дальнейшей транспортировкой в приют, карантинной передержке и пожизненному содержанию в приюте.

Случаи браконьерства на территории нацпарка не установлены.