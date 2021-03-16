РИАМО - 16 мар. В определенные часы на поездки на аэроэкспрессах из аэропорта Шереметьево будут действовать скидки - запущен тариф «Счастливые часы», сообщает пресс-служба «Аэроэкспресса».

В вечерние часы пассажир заплатит за билет по тарифу «Стандарт» 300 вместо 400 рублей, а по тарифу «Туда-обратно» – 650 вместо 750, при этом первую поездку нужно совершить из аэропорта Шереметьево, а вторую – с любой станции отправления аэроэкспрессов в любом из аэропортов. Цена по тарифу «Бизнес» составит 700 вместо 800 рублей. Купленный билет действителен только в день его приобретения.

«В декабре прошлого года мы впервые запустили тариф «Счастливые часы» на Внуковском направлении, и наши пассажиры высоко оценили его удобство. Поэтому мы решили ввести скидки на покупку билета в вечернее время и на Шереметьевском направлении», – сказал коммерческий директор «Аэроэкспресса» Михаил Графчиков.

Он добавил, что подобный тариф поможет москвичам выгодно добираться из аэропорта, а гостям столицы — экономить и планировать обратную поездку в аэропорт с тарифом «Туда-обратно».

Купить проездной со скидкой можно с 20:00 до 22:30. Они продаются мобильными билетными кассирами компании в зонах терминалов B и D, выдачи багажа. Узнать кассиров компании можно по фирменной одежде.

Тариф «Счастливые часы» также действует на Внуковском направлении. Он дает скидку в 200 рублей при покупке билета «Стандарт» и «Бизнес», а также скидку 150 рублей при покупке билета «Туда-Обратно» в промежутке с 19:55 до 22:55 ежедневно.

Здесь же действует тариф «Счастливые минуты». Он дает 100 рублей скидки на покупку билета «Стандарт» и «Туда-Обратно» и 200 рублей на покупку тарифа «Бизнес» в самом конце и начале каждого часа с 7:00 до 19:20.

Компания основана в 2005 году. За это время аэроэкспрессы перевезли свыше 142 миллионов человек. Пассажирами «Аэроэкспресс» в 2019 году стали свыше 12 миллионов человек.