РИАМО - 16 мар. Компания Apple согласовала с Минцифры РФ нормы закона, который предусматривает обязательную предустановку на гаджеты российского софта, отечественные программы будут устанавливать на iPhone и другую продукцию фирмы, сообщают «Ведомости».

«Договоренности предусматривают, что при первом включении устройства Apple, купленного в России, при настройке пользователь увидит диалоговое окно, в котором ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка», - говорится в сообщении.

При этом пользователь сможет отказаться от установки приложений, просто убрав галочки в списке. Данное нововведение начнет действовать с 1 апреля.

Поправки в российский закон «О защите прав потребителей» (в которых прописана обязательная предустановка отечественного софта) были приняты в 2019 году.

Среди приложений, которые должны быть предустановлены на различные гаджеты, отмечены браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложения сервиса «Госуслуги», платежной системы Mir Pay и другие. Число обязательных предустановленных программ варьируется в зависимости от типа устройств.

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