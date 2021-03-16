РИАМО - 16 мар. Стоимость евро на открытии биржевых торгов не поменялась в сравнении с закрытием предыдущей сессии и составляет 86,88 рубля, а доллар вырос до 72,9 рубля, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным Мосбиржи, американская валюта подорожала на 14,25 копейки.

«Повышение курса доллара определяется сразу несколькими факторами. Влияние на стоимость валюты оказывает снижение нефтяных котировок. Однако вместе с этим на рынке сохраняется оптимизм в отношении рисковых активов, что служит поддержкой рублю», - говорится в сообщении.

Внимание инвесторов на этой неделе приковано к заседанию Федеральной резервной системы США. Ее итоги огласят 17 марта. Инвесторы рассчитывают получить дальнейшие указания регулятора относительно состояния американской экономики.