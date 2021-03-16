РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. В подмосковных Люберцах во вторник пройдет бесплатный детский кинопоказ фильма «Конек-горбунок», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Во вторник, 16 марта, КДЦ «Союз» приглашает юных люберчан на показ художественного фильма «Конек-горбунок». Это советский фильм-сказка, поставленный на студии «Союздетфильм» в 1941 году режиссером Александром Роу», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Начало в 16:00. Вход по предварительной записи по телефону: 8(495)501-41-88.