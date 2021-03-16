РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Подольска Виктория Листунова стала чемпионкой России по спортивной гимнастике в самом престижном разделе - многоборье, сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

В Пензе на выходных прошел чемпионат России по спортивной гимнастике. Молодая спортсменка 2005 года рождения Листунова стала чемпионкой России в многоборье. Листунова свой путь на вершину спортивной славы начала в школе «Лидер» у первого тренера Елены Шмелевой. В настоящее время чемпионка представляет Москву.

«Поздравляем с феноменальной победой и главного тренера в жизни чемпионки Шмелеву, первого наставника, открывшую талант и направившую Листунову на трудную дорогу к великому успеху и самую большую спортивную высоту в нашей стране», - говорится в сообщении.

На чемпионате России выступали более 250 спортсменов из разных регионов страны.