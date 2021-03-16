РИАМО - 16 мар. Фасадные работы на доме по улице Попова в подмосковных Люберцах выполнят к концу апреля, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ружицкий проверил ход ремонтных работ.

«За последние годы мы отремонтировали порядка 580 домов. Когда мы составляем план капремонта домов, мы делаем анализ жалоб в соцсетях, анализируем, что приходит на портал «Добродел», и общаемся с жителями. Там, где немного «искрит» и идут жалобы по кровле и протечке, берем в работу. В данном случае - улица Попова, здесь было много жалоб на промерзание. Было принято решение взять (дом - ред.) в план, и сегодня идет утепление дома. Я думаю, когда дом сделают, люди останутся довольны», - сказал Ружицкий.

По его словам, все работы завершатся к концу апреля.