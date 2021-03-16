РИАМО - 16 мар. Уголовное дело возбуждено по факту ранения мужчины ножом на востоке столицы, с колото-резаным ранением живота его доставили в реанимацию, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу (ул. Лухмановская, д. 35 - ред.) обнаружен мужчина, неработающий, который нарядом скорой медицинской помощи доставлен в медучреждение и госпитализирован в реанимационное отделение с проникающим колото-резаным ранением живота», - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжелого вреда здоровью с помощью оружия или острого предмета.