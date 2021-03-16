РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Более 20 спасателей ликвидировали последствия дорожной аварии с участием маршрутки и такси в подмосковной Балашихе, в ДТП пострадали люди, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В дорожной аварии столкнулись такси и маршрутка №473. После столкновения маршрутка завалилась на бок. На место ДТП выехали сотрудники экстренных служб.

«15 марта в 13:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП в городском округе Балашиха на пересечении шоссе Энтузиастов и улицы Советской. В результате аварии движение на трассе не перекрывалось, разлива топлива и возгорания транспортных средств не было. Привлекаемые силы и средства: 21 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС России - 7 человек, 2 единицы техники», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадало пять человек. Они в состоянии средней степени тяжести были доставлены сотрудниками скорой медицинской помощи Балашихи в травмоцентры Московской области: четверо в Жуковский, один - в Люберцы.