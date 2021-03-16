РИАМО - 16 мар. Мошенники в России начали использовать новую схему обмана граждан через SMS-сообщения, теперь они начали прибегать к запугиванию своих потенциальных жертв, сообщает РИА Новости.
Аферисты рассылают сообщения, в которых говорится о поступлении «бонусов» от государства, далее они прибегают к запугиванию получателя, заставляют его перейти по ссылке и подтвердить получение.
Она добавила, что в сообщении содержится информации о том, что средства, которые поступили на потенциальный счет жертвы, представляют собой «часть бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. А портал, который должен подтвердить легитимность данной поддержки, является подделкой официальных сайтов ведомств.
После перехода по ссылки мошенники получают доступ к личным данным и сведениям о банковских картах.
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