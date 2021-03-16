РИАМО - 16 мар. В столичном зоопарке на время закрыли павильон «Животные Африки» в связи с ремонтными работами, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

Работы планируется завершить во вторник.

«Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

На Новой территории зоосада посетители могут увидеть такинов, оленей Давида, пони, росомаху по кличке Крендель и других интересных животных.

Также гостей зоопарка попросили не шуметь около гималайских медведей, так как животные еще спят.